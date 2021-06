Senadora Zenaide Maia TV Senado/Reprodução

Publicado 01/06/2021 18:44

A senadora Zenaide Maia (Pros-RN) criticou a médica Nise Yamaguchi durante sessão da CPI da Covid nesta terça-feira, 1. “Não podemos trazer médicos ou pessoas da saúde que façam um desserviço”, declarou.



A parlamentar, que também é medica, criticou a companheira de profissão por defender o uso da hidroxicloroquina no "tratamento precoce contra a Covid-1"

“Não existe demonização desse tratamento, a ciência prova que ele não serve. Nós não podemos convidar médica que é conceituada, para fazer propaganda de um medicamento com uso preventivo”



Zenaide também citou que há 30 estudos científicos comprovando a ineficácia da Cloroquina, e disse ser contra a ideia de médicos poderem receita-los para pacientes.

Em discurso final, antes do presidente da Comissão Omar Aziz (PSD-AM) encerrar a sessão desta terça, Nise, que chegou a dizer durante seu depoimento que estava “se sentindo agredida”, disse querer contribuir com as discussões médicas:



“Existem dados científicos, que as sociedades discutem as questões técnicas, que nós todos estamos procurando o bem do país. Tem que ficar bem claro que aquela contribuição que pudermos dar, que estou dando a nível ministerial (..). É um privilégio e uma honra continuar contribuindo, e que eu tenha forças para continuar contribuindo a nível nacional e internacional”