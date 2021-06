Médico e deputado federal Osmar Terra - Wilson Dias / Agência Brasil

Médico e deputado federal Osmar TerraWilson Dias / Agência Brasil

Publicado 06/06/2021 21:14 | Atualizado 07/06/2021 17:30

Brasília - O "G7" – grupo de senadores independentes e de oposição da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid – votarão, na próxima terça-feira (8), convites para o comparecimento de Osmar Terra (MDB-RS), deputado federal, e de Ludhmila Hajjar, médica.



A principal motivação para a decisão é a divulgação de um vídeo com trechos de uma reunião de setembro do ano passado em que o doutor em virologia Paolo Zanotto propôs ao presidente Jair Bolsonaro a criação de um "gabinete das sombras" para aconselhar o governo federal no combate à pandemia de covid-19. Terra estava sentado ao lado de Bolsonaro no encontro com profissionais de saúde, que tinham o deputado gaúcho como um "padrinho".



A médica oncologista Nise Yamaguchi, que também estava no evento registrado em setembro, disse que era uma "honra" trabalhar com o deputado "nesse período". Em depoimento à CPI na última terça-feira (01), a médica ratificou declarações anteriores em que defendia o tratamento precoce como forma de salvar vidas na pandemia e que, por isso, a vacinação de toda a população não seria necessária, mas negou conhecer um "gabinete paralelo".



Nos últimos dias, o vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), manifestou a vontade de apresentar um requerimento pela convocação de Terra. O pedido, no entanto, esbarraria no mesmo dispositivo do regimento interno do Senado que criou restrições à ampliação do escopo de investigação da comissão para governadores e prefeitos. O Art. 146 não admite comissão parlamentar de inquérito sobre matéria pertinente à Câmara dos Deputados.