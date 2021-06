Boliviano é autuado pela polícia por transportar crânio humano - Foto: reprodução internet

Boliviano é autuado pela polícia por transportar crânio humano Foto: reprodução internet

Por iG

Publicado 08/06/2021 14:59 | Atualizado 08/06/2021 15:02

São Paulo - A Polícia Civil de São Paulo realizou, na última segunda-feira (07), a apreensão de um crânio humano sob a posse de um boliviano em um ônibus na Rodovia Castello Branco, na cidade de Itu, no interior do estado de São Paulo. A abordagem ocorreu após uma fiscalização da Polícia Rodoviária. As informações são do site Istoé.



Após os oficiais identificiarem a presença de um crânio nos pertences do rapaz, o boliviano revelou que se tratava de uma tradição cultural na família permanecer com a parte do corpo humano. Segundo o homem, era o crânio do seu irmão, que vivia na Bolívia.

A polícia encaminhou o estrangeiro até o 4° Distrito Policial de Itu, onde ele contou que seu irmão morreu e foi cremado na Argentina, mas seu crânio foi guardado pelo mesmo em decorrência de um costume familiar.



Os agentes de segurança informaram que o ônibus saiu de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e tinha a cidade de São Paulo como destino. O rapaz foi autuado de acordo com o artigo 17, da Lei 9434/97, que tipifica como crime o transporte ou recolhimento de partes humanas sem a identificação da procedência.