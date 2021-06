Bolsonaro visita fazenda do cantor Amado Batista em viagem a Goiás - Reprodução/Instagram

Bolsonaro visita fazenda do cantor Amado Batista em viagem a GoiásReprodução/Instagram

Por iG

Publicado 09/06/2021 16:26 | Atualizado 09/06/2021 16:27

Goiânia - Na tarde desta quarta-feira (9), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) viajou para Goiás para o lançamento de uma federação que reúne indústria, comércio, serviço, e terceiro setor. O presidente almoçou em sua primeira parada, na fazenda do cantor Amado Batista .



Acompanhado do deputado Major Victor Hugo e do ministro Onix Lorenzoni, Bolsonaro foi recepcionado pelo próprio cantor. Imagens publicadas nas redes sociais mostram o encontro em que ninguém estava usando máscara.



Segundo o G1, o presidente esteve pelo menos duas vezes na propriedade do cantor desde que assumiu o mandato.



Em seguida, o presidente deve se deslocar de helicóptero para o Aeroporto de Anápolis, onde participa do lançamento da Federação das Associações Empreendedoras, Comerciais, Industriais, Serviços, Tecnologia, Turismo e Terceiro Setor do Estado de Goiás (Faciest-GO).



Na agenda presidencial consta ainda um evento em uma igreja da cidade.