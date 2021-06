Presidência da CPI da Covid negou o pedido do empresário Carlos Wizard de depor virtualmente à comissão - Fabiano Accorsi/Divulgação

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 15/06/2021 10:32

A presidência da CPI da Covid negou o pedido do empresário Carlos Wizard de depor virtualmente à comissão. Ao abrir a sessão nesta terça-feira (15), o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), ressaltou que o colegiado espera que o empresário compareça presencialmente nesta quinta-feira (17) para falar à comissão. "Se ele não comparecer na quinta, iremos tomar as providências", avisou Aziz. A CPI pode pedir a condução coercitiva de Wizard, caso este não compareça no colegiado.

Acompanhe a sessão ao vivo:

