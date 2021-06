A importação aprovada da vacina Sputnik V deverá ser realizada sob condições controladas - AFP

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 08:52

Rio - Nesta terça-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concedeu autorização para a importação excepcional da vacina Sputnik V pelos estados do Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Rondônia, Pará, Amapá, Paraíba e Goiás, por meio do Circuito Deliberativo 539/2021.

Assim como deliberado na 9ª Reunião Extraordinária Pública da Diretoria Colegiada, a importação aprovada ontem também deverá ser realizada sob condições controladas. Para tanto, foram estabelecidas as mesmas responsabilidades e condicionantes aos requerentes.

As principais condições, dentre outros aspectos destacados no Voto do relator, preveem que a vacina deverá ser utilizada apenas na imunização de indivíduos adultos saudáveis, todos os lotes importados das vacinas somente poderão ser destinados ao uso após liberação pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) da Fiocruz e a Anvisa receberá relatórios periódicos de avaliação benefício-risco da vacina.

A agência também determina que a vacina deverá ser utilizada em condições controladas, com condução de estudo de efetividade, com delineamento acordado e executado conforme as Boas Práticas Clínicas, além de garantir que a Anvisa poderá, a qualquer momento, suspender a importação, a distribuição e o uso das vacinas importadas.

Na deliberação desta terça-feira, também foram autorizados quantitativos reduzidos de doses a serem importadas para vacinação de 1% da população de cada um dos estados, o que permitirá o adequado monitoramento e a ação imediata da Agência, caso necessário:



Rio Grande do Norte - 71 mil doses;



Mato Grosso - 71 mil doses;



Rondônia - 36 mil doses;



Pará - 174 mil doses;



Amapá - 17 mil doses;



Paraíba - 81 mil doses;



Goiás - 142 mil doses.