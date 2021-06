A Sputnik V, desenvolvida na Rússia, teve a importação solicitada por Bahia, Maranhão, Sergipe, Ceará, Pernambuco e Piauí - AFP

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 14:07

O governador do Ceará, Camilo Santana, afirmou que as vacinas da Rússia contra a Covid-19, a Sputnik V, serão entregues ao Brasil no mês de julho. A confirmação veio após os governadores do Nordeste participarem de uma reunião on-line, nesta terça-feira (15), com o Fundo Soberano Russo, responsável pela negociação das vacinas.

Reunião esta manhã com representantes do Fundo Soberano Russo, responsável pela vacina Sputnik V, e governadores do Nordeste. O Fundo confirmou que enviará no início de julho as primeiras doses da vacina, e que entregará até o fim deste mês o cronograma de distribuição das doses. pic.twitter.com/zErnPN8v59 — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) June 15, 2021

Os governadores da região fizeram acordo para a compra de 30 milhões de doses da Sputinik V, no entanto, os estados não poderão importar essa quantidade de vacinas, já que o uso desse imunizante foi liberado para aplicação no Brasil com restrições.

De acordo com a norma da Anvisa, cada estado terá o direito de receber o suficiente para a imunização em duas doses de 1% da população. Os estados vão poder aplicar as seguintes quantidades:

Bahia: 300 mil doses

Pernambuco: 192 mil doses

Ceará: 183 mil doses

Maranhão: 141 mil doses

Piauí: 66 mil doses

Sergipe: 46 mil doses

De acordo com a Anvisa, a restrição é para facilitar as medidas de controle e supervisão dos efeitos.