Filho de Datena está internado com covid-19 - Montagem/Reprodução

Filho de Datena está internado com covid-19 Montagem/Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 18:12 | Atualizado 14/06/2021 18:13

Rio - José Luiz Datena trouxe uma boa notícia no "Brasil Urgente" desta segunda-feira (14)! O apresentador revelou que seu filho, que estava internado com covid-19 , recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.