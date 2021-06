O Serial Killer Lázaro Barbosa Sousa, de 33 anos - Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 13:12

Lázaro Barbosa Souza, de 33 anos, foi encontrado em uma fazenda por um fazendeiro e seu caseiro, enquanto dormia, na cidade de Cocalzinho, em Goiás, na manhã desta terça-feira O suspeito de cinco mortes no Distrito Federal, que está há uma semana fugindo da polícia, estava com uma mochila e pediu comida.

"Não quero te machucar, apenas quero comida", disse Lázaro ao caseiro. Em seguida, o dono da fazenda voltou para dentro da casa e, achando que o homem poderia pegar uma arma, Lázaro fugiu.



Equipes de policiais chegaram à fazenda por volta das 8h. A força-tarefa, que busca Lázaro há uma semana foi montada pelas secretarias de Segurança Pública de Goiás e do DF para prendê-lo. O grupo conta com policiais da Polícia Militar (PMDF), da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Federal (PF) e da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). São usados cães farejadores, três helicópteros, drones além de cavalaria.

Na noite desta segunda-feira, o Lázaro, que é considerado um psicopata pelo secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, havia invadido outra fazenda na região. De acordo com ele, os investigadores têm " boas pistas"

"Já temos um quadrante definido de onde esse sujeito está. É um sujeito de muita periculosidade, perigosíssimo, conhece muito bem a área lá. Nascido e criado ali. É mateiro e está fazendo um esforço enorme para se esconder, para fugir da polícia, fugir da Justiça. Mas nós também estamos fazendo um esforço enorme e vamos conseguir capturá-lo para entregá-lo para a Justiça os mais breve possível.", afirmou Rodney Miranda.

O secretário também disse que tanto Goiás quanto o Distrito Federal estão cercados, já que a atuação de Lázaro é nesses dois estados. Rodney informou ainda que, a princípio, não há ligação entre Lázaro e as vítimas e que todos os cuidados estão sendo tomados para evitar que outras pessoas sejam feridas ou mortas:

Além das cinco mortes no DF, Lázaro responde por outros dois assassinatos na Bahia. Os agentes mobilizados na força-tarefa que o procura acreditam que o suspeito já esteja cansado.

Os crimes de Lázaro Barbosa

Lázaro Barbosa, que é conhecido por ter grande capacidade de sobreviver na mata e pela sua habilidade de fugir das autoridades, logo após a morte da família, começou a fugir da polícia. Na manhã do dia 10 de junho, ele teria invadido uma casa a cerca de 3 quilômetros do local onde o triplo homicídio foi cometido.

Lá o suspeito teria feito como reféns a proprietária da chácara, Sílvia Campos, de 40 anos, e o caseiro, identificado como Anderson, de 18 anos Ambos teriam ficado na mira de seu revólver por três horas. No local, ele teria obrigado os dois a fumarem maconha. Antes de fugir, ele roubou R$ 200, uma jaqueta, celulares e carregador.

Já na cidade de Ceilândia, Lázaro fez mais um refém e roubou um Fiat Pálio. Com o carro, ele se dirigiu a Cocalzinho, em Goiás, onde abandonou e incendiou o veículo.

As investigações apontam que lá se encontrou com um comparsa que o ofereceu suporte.

No sábado (12) ele teria passado a tarde bebendo em uma chácara próxima à Lagoa Samuel, onde o suspeito fez o caseiro refém. O serial killer também o obrigou a fumar maconha. Antes de fugir novamente, Lázaro também destruiu o carro do refém.

Após deixar essa casa, Lázaro foi para outra chácara e baleou mais três homens e roubou duas armas de fogo. Uma das vítimas era Thiago, que em entrevista ao Correio Braziliense deu mais detalhes de como o crime ocorreu.

"Estávamos conversando, quando ele chegou invadindo, por volta das 19h, e atirando. Meus dois amigos ficaram muito feridos e eu fui baleado na perna", contou ele enquanto saia do hospital com um ferimento na perna.

Os outros dois homens foram socorridos pelo Samu e transferidos para Anápolis (GO), em estado grave.

"Estou bem, mas vou passar no Hospital de Anápolis para ver meus amigos", disse ao Correio Braziliense. Thiago deu algumas características do suspeito. "Ele é alto, magro, moreno, estava de barba e vestindo bermuda", completou.

No final daquela noite, a polícia o encontrou e por pouco não o prendeu. Após uma troca de tiros, o suspeito conseguiu escapar enquanto ateava fogo a uma casa no distrito de Cocalzinho, interior de Goiás.

Ainda em Cocalzinho, na tarde deste domingo (13), o foragido furtou um Corsa vermelho e o abandonou, após avistar um ponto de bloqueio montado pela polícia. No interior do automóvel, foi encontrado um carregador de munições.

A polícia fez uma intensa busca pela mata, com a utilização de cães farejadores, drones e helicópteros. Já na manhã desta segunda-feira (14), a Polícia Civil do Distrito Federal informou que as diligências continuam, porém, até o momento, sem novas atualizações quanto a prisões, apreensões, declarações e oitivas.