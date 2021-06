O Bolsa do Povo vai pagar benefícios de até R$500 e poderá beneficiar até 500 mil pessoas direta e indiretamente nos 645 municípios. - Divulgação

Por iG

Publicado 15/06/2021 17:42 | Atualizado 15/06/2021 17:44

O governador de São Paulo, João Doria, confirmou nesta terça-feira, 15, que tem a intenção de ser candidato a presidência da república pelo PSDB nas eleições de 2022.



"Vamos disputar as prévias, respeitando todos os candidatos. Mas vamos trabalhar pra vencer. E somar forças com todos para fortalecer a candidatura do PSDB. E ajudar o Brasil”, afirmou o tucano em entrevista à Folha de S.Paulo.

A declaração foi dada por Doria logo após a executiva nacional do PSDB aprovar nesta terça as regras das prévias que irão definir o candidato da sigla à corrida eleitoral pela presidência da república.

Além do governador paulista, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o senador pelo Ceará, Tasso Jereissati e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio aparecem como nomes do partido que pretendem disputar as prévias.