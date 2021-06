"Não, não fui convidado", disse Mourão ao ser questionado sobre reunião desta terça. - Isac Nóbrega/PR

"Não, não fui convidado", disse Mourão ao ser questionado sobre reunião desta terça.Isac Nóbrega/PR

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 13:57

Nesta terça-feira (15), o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, foi indagado por jornalistas sobre uma reunião entre Jair Bolsonaro (sem partido) e seu time ministerial. Ao confirmar que não havia sido convidado, Mourão afirmou que sente falta dos compromissos do governo federal. Com informações do portal G1.

Bolsonaro se reuniu com ministros nesta manhã para discutir ações do governo, embora o compromisso não constasse em sua agenda. “Não, não fui convidado”, disse Mourão ao ser questionado.

Publicidade

O vice-presidente tem sido deixado de lado nas reuniões entre o chefe do executivo e os ministros desde o início do ano. Bolsonaro tem evitado convocar reuniões que incluam o vice, e realiza encontros com seu time ministerial - que ficam de fora da previsão de agenda divulgada pelo Palácio do Planalto.

“Sim, sinto falta. Sinto falta. A gente fica sem saber o que está acontecendo”, disse. “É importante que a gente saiba o que está acontecendo, né? Paciência, né? C'est la vie [é a vida], como dizem os franceses”, acrescentou.

Publicidade

Bolsonaro e apoiadores criticam desde 2019 o hábito do vice de conceder entrevistas à imprensa. Além disso, a relação entre o presidente e o vice piorou no início do ano, após o vazamento de mensagens de um assessor de Mourão, mencionando a possibilidade de o chefe assumir o governo.

Apesar de ainda não ter discutido o assunto, Mourão tem afirmado de forma recorrente a crença de que não será escolhido para vice-presidência na chapa de reeleição.