"Que saudades", postou a viúva.

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 09:13

Um mês após a morte de MC Kevin, a advogada Deolane Bezerra, de 33 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (15) para falar do cantor. “Que saudades”, escreveu a viúva nos “stories” do Instagram. A mensagem foi acompanhada de um vídeo da primeira vez em que ela dormiu na casa do artista, no estado de São Paulo.



Nas filmagens publicadas, o casal conversa de forma carinhosa:



"Vou te apresentar para minha mãe", diz Deolane, brincando com as tatuagens no rosto do cantor.

"Sua mãe vai me amar, meu, vai falar: 'Menina, o que você arrumou?'", brinca Kevin.

"Mano, o que leva uma pessoa a tatuar a própria cara?", pergunta a advogada.

"Aposentadoria, né? Isso aqui significa aposentadoria", responde o funkeiro.

O caso



O cantor morreu aos 23 anos, no dia 16 de maio, ao cair da sacada do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca, onde estava hospedado com sua noiva. De acordo com o laudo da perícia da Polícia Técnico-Científica do Rio, a queda foi acidental.



Kevin estava no 13° andar do hotel com Deolane, mas após uma discussão com a noiva foi até o quarto de seu amigo, MC VK, onde os dois decidiram transar com Bianka Domingues. A mulher, que eles conheceram na praia, havia aceitado dinheiro para ficar com os dois.



Os três estavam no quinto andar, quando Kevin, preocupado com a possibilidade de a noiva descobrir a traição, decidiu descer para a sacada do 4° andar e acabou escorregando e caindo. Segundo a Polícia Civil do Rio, o cantor havia usado drogas e bebidas alcóolicas.



No vídeo que compartilhou no Instagram, Deolane escreveu: "O primeiro dia que dormi na casa dele". Na sequência ela escreve que Kevin está "apaixonado" e diz: "Era assim que ele me ganhava" e o chama de "veinho chave". Emojis de tristeza e choro seguem as mensagens carinhosas.



O corpo de Kevin foi sepultado no dia 18 de maio, no Cemitério Parque dos Pinheiros, no bairro do Tremembé, na Zona Norte de São Paulo.