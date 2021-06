Polícia Federal investiga morte de animais silvestres no MS - Reprodução Redes Sociais

Polícia Federal investiga morte de animais silvestres no MSReprodução Redes Sociais

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 21/06/2021 18:21 | Atualizado 21/06/2021 18:24

Campo Grande - A Polícia Federal em Mato Grosso do Sul está investigando a morte de duas onças-pintadas, com suspeitas de envenenamento, em uma propriedade rural na região do Passo do Lontra, no município de Corumbá, a cerca de 420 quilômetros da capital Campo Grande, perto da fronteira com a Bolívia.

A corporação foi comunicada sobre a morte dos animais na última quarta (16), sendo que no dia seguinte enviou duas equipes, junto com servidores do Ibama, para realizem diligências no local.

Na ocasião, além das duas onças-pintadas, foram encontradas carcaças de um bovino, um cachorro do mato, dois carcarás e 14 urubus, todos em estado de decomposição.

A PF realizou diligências preliminares na propriedade rural, sendo realizados exames periciais de local e coleta de material com a finalidade de determinar as causas das mortes dos animais