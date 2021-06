Nayara Andrade, de 34 anos, foi morta dentro do próprio salão de beleza onde trabalhava como manicure - Reprodução

Nayara Andrade, de 34 anos, foi morta dentro do próprio salão de beleza onde trabalhava como manicureReprodução

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 10:02 | Atualizado 24/06/2021 10:11

Rio - Um policial militar, de 35 anos, foi preso pela Polícia Civil nesta terça-feira, 22, por suspeita de matar a própria prima, em Muriaé, na Zona da Mata de Minas Gerais. Segundo as investigações, o homem tinha como objetivo ficar com o seguro de vida da vítima avaliado em R$ 23 milhões.

fotogaleria

Publicidade

De acordo com as informações da polícia, Nayara Andrade, de 34 anos, foi morta dentro do próprio salão de beleza onde trabalhava como manicure, no bairro Barra, no dia 1º de junho. A vítima chegou a ser socorrida e levada ao hospital, mas morreu um dia após ser internada. Na versão dela, um homem teria descido de um carro sem placa e pedido seu celular, logo após, ele disparou cinco tiros na direção de Nayara, que foi atingida nas pernas e no tórax.

Os investigadores apontaram, ainda, que os seguros tinham a mãe de Nayara como beneficiária, totalizavam R$ 23 milhões em indenizações e foram contratados entre março e junho. No entanto, a responsável por assinar a contratação foi a própria mãe da vítima, enganada pelo sobrinho, que alegou que aqueles seguros eram de cartão de crédito.

Publicidade