Por iG

Publicado 02/07/2021 15:27 | Atualizado 02/07/2021 16:18

Rio - Servidores da Penitenciária Masculina de Rio Verde, em Goiás, encontraram uma jiboia tomando sol em um local aberto do presídio nesta quinta-feira, 1. Segundo a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), ninguém se feriu.

O animal foi visto no presídio em um dia em que Goiás registrou um dos dias mais frios do ano. Como ela estava no sol, especialistas acreditam a cobra estivesse procurando um lugar quente para obter maior disposição, como é natural dos répteis.

"Os servidores da Unidade Prisional acionaram as autoridades ambientais para examinar o estado de saúde do animal. Assim que asseguraram que estava saudável, os servidores devolveram à natureza, em uma mata próxima ao presídio", diz a postagem da Polícia Penal de Goiás nas redes sociais.

A Penitenciária Masculina de Rio Verde fica em um local afastado do centro urbano, o que favorece o aparecimento de diversas espécies de cobras na região.