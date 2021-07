Brasil

CPI da Covid: Roberto Dias diz que teve encontros e foi à casa de Ricardo Barros

Durante depoimento a Comissão parlamentar de Inquérito, ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias admitiu que se reuniu com o líder do governo na Câmara

