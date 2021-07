Presidente Jair Bolsonaro - AFP

Presidente Jair BolsonaroAFP

Por IG - Último Segundo

Publicado 07/07/2021 16:38

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a defender nesta quarta-feira, 7, o voto impresso e acusou as eleições presidenciais de 2014 de terem sido fraudadas.



Vencido pela então presidenta Dilma Rousseff (PT) no 2º turno contra Aécio Neves (PSDB), virou alvo de Bolsonaro, que alega, sem apresentar provas, de que o tucano foi alvo de fraude eleitoral nessa eleição.

“Eu vou mostrar para vocês como foi o 2º turno de 2014. Vocês vão ter uma surpresa. Vou adiantar: o nosso levantamento, feito por gente que entende do assunto e esteve presente lá dentro, garante que sim (Aécio foi eleito). E o que eu vi é que está comprovada a fraude de 2014. Aécio foi eleito em 2014”, afirma o presidente.



O chefe do executivo também voltou a defender o uso do voto impresso nas urnas eletrônicas. A PEC , que tramita em Comissão na Câmara, enfrenta rejeição e deve ser rejeitada.

“Eles vão arranjar problemas para o ano que vem. Se esse método continuar aí, sem a contagem pública, eles vão ter problemas. Porque algum lado pode não aceitar o resultado, e esse algum lado obviamente é o nosso lado. Queremos transparência, o voto auditável”, afirmou Jair Bolsonaro em entrevista a rádio Guaiba.