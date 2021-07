O ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias - Marcos Oliveira/Agência Senado

O ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira DiasMarcos Oliveira/Agência Senado

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 15:45 | Atualizado 07/07/2021 16:12

Em depoimento à CPI da Covid no Senado, o ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, afirmou nesta quarta-feira, 7, que o coronel Élcio Franco, ex-número 2 da pasta na gestão do general Eduardo Pazuello, substituiu quadros da diretoria de logística por militares e admite intervenções do secretário.

Após ser questionado pelo relator da comissão, Renan Calheiros (MDB-AL), o ex-diretor afirmou que seu relacionamento com o então secretário-executivo da pasta Élcio Franco era de "pouco contato".

Publicidade

Dias completou dizendo que não sabia o motivo do secretário ter substituído dois funcionários da pasta por militares, mas admitiu intervenções do coronel no departamento de logística do Ministério da Saúde. Confira no vídeo:

Roberto Dias disse que coronel Élcio substituiu quadros da diretoria de logística por militares e admite intervenções do secretário.



Assista:



Créditos: Reprodução/TV Senado#CPIdaCovid #ODia pic.twitter.com/zRaBhiLcqS — Jornal O Dia (@jornalodia) July 7, 2021

Publicidade

Roberto Dias também afirmou desconhecer o motivo do pedido de Franco para que se exonerasse dois funcionários da pasta. "Não sei porque. Desconheço. Entendo que elas foram exoneradas injustamente. Elas trabalhavam muito bem".

Segundo o presidente da comissão, senador Omar Aziz (PSD-AM), Elcio também teria solicitado a exoneração de Dias. "Por que essa divergência com ele?", pergunta Omar.

Publicidade

"Peço que o senhor faça a pergunta a ele inclusive. Desconheço", responde Dias. De acordo com o depoimento de Dominghetti, Elcio Franco não tinha conhecimento do suposto pedido de propina. "Ele estranhou", disse Dominghetti durante sua oitiva na última quinta-feira (1º).

No início do depoimento, Dias negou ter pedido propina e chamou Dominguetti de "picareta". "Nunca pedi nenhuma vantagem ao senhor Dominguetti e a ninguém", disse Roberto Dias.

Publicidade

Dias afirma que negociação de vacina Covaxin coube a Élcio Franco

Durante o depoimento, Roberto Dias disse que foi o coronel Élcio Franco quem coordenou todo o processo de negociação do governo para aquisição da Covaxin, vacina indiana contra o coronavírus. A compra do imunizante é investigado após um servidor da pasta apontar suspeitas de irregularidades, como pressão de superiores para acelerar a compra e a tentativa de pagamento antecipado.

Publicidade

"No âmbito da covid-19, todas essas tratativas foram feitas exclusivamente na Secretaria Executiva", disse Dias. O ex-diretor, que é ligado ao atual líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (Progressistas-PR), foi demitido na semana passada em meio às suspeitas de corrupção na pasta.

No depoimento, Dias citou que Élcio centralizou as negociações de vacinas no início do ano. Como revelou o Estadão, em 29 de janeiro, Elcio, que era secretário executivo do ministério, enviou ofício a 16 secretarias e diretorias do ministério, dando ciência sobre a concentração das ações.

Publicidade

Dias também afirmou que não cabia ao seu departamento, mas à Secretaria Executiva, fazer uma pesquisa de preço para saber se o valor cobrado pela Covaxin estava em acordo com o mercado internacional. Como revelou o Estadão, o preço aumento de US$ 10 para US$ 15 por dose durante as negociações. O custo por unidade da vacina indiana é o mais alto dentre os imunizantes comprados até agora pelo governo.

"No caso de vacinas covid-19, esse preço já havia sido aferido pela Secretaria Executiva (comandada por Élcio Franco). O Departamento de Logística não participou de nenhuma execução, de nenhuma negociação", afirmou em referência a negociação pelo imunizante indiano.

Publicidade

O Tribunal de Contas da União (TCU) cobrou na segunda-feira, 5, do Ministério da Saúde uma série de explicações sobre a compra da Covaxin, entre elas o motivo do aumento no preço e a ausência de tentativas de negociação.

Calheiros anunciou que o colegiado vai convocar novamente Élcio Franco para depor e também sugeriu uma acareação com Dias. O ex-secretário já havia sido ouvido no início de junho, antes do colegiado focar em irregularidades na compra da vacina indiana.

Publicidade

Para Calheiros, embora haja suspeitas sobre Élcio, avaliou que Dias não foi convincente ao dizer que não participava do processo de negociação de vacinas. "As mensagens de e-mails e atuação dos vendedores de vacina demonstram que ele participava das negociações diretamente. O depoente, inclusive, recebeu proposta de venda de vacinas para o governo federal por e-mail e, depois, entrou em contato diretamente com o empresário para tratar do assunto", escreveu o relator em sua manifestação sobre o depoimento.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicidade

Acompanhe Ao Vivo