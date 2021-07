O ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias - Pedro França/Agência Senado

O ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira DiasPedro França/Agência Senado

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 15:15 | Atualizado 07/07/2021 15:17

Rio - O ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, afirmou nesta quarta-feira, 7, em depoimento à Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI) da Covid-19, que a Davati em nenhum momento apresentou documento que indicasse que ela fosse representante do laboratório da AstraZeneca.

Assista:

Roberto Dias disse que Davati em nenhum momento apresentou documento que indicasse que ela fosse representante do laboratório da AstraZeneca.

Assista:



Créditos: Reprodução/TV Senado#CPIdaCovid #ODia pic.twitter.com/1ylD7IlbhT — Jornal O Dia (@jornalodia) July 7, 2021

Publicidade

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) perguntou ao ex-diretor se a Davati em algum momento apresentou ao ministério algum documento que pudesse indicar que ela é representante da AstraZeneca. Roberto Dias negou, “isso foi pedido no dia 26, não apresentou, ela cobrou por e-mail esse posicionamento e nunca aconteceu, não.”



Braga conclui que, há muitas perguntas que estão sem respostas, e que nessa confusão só tem a resposta de que toda contratação estava centralizada na Secretária Executiva do Ministério da Saúde. “Estamos diante de uma Davati que precisa ser esclarecido qual é o papel dela, qual é a relação dela com esse Dominguetti porque não tem um documento que possa relatar. As compras de vacina não eram feitas pela Diretoria de Logística (Delog), mas esse Dominguetti procura a Delog para poder depois aparecer nessa secretaria executiva. Enfim, essas perguntas lamentavelmente ficaram sem resposta. Agora tem uma resposta que foi dada, é que toda e qualquer contratação para o bem ou para o mau, ela estava centralizada na Secretária Executiva do Ministério”, concluiu.

Acompanhe a sessão ao vivo: