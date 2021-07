Pela primeira vez desde o início da pandemia, Amazonas não registra mortes por Covid-19 - AFP

Manaus - Pela primeira vez desde abril de 2020, o estado do Amazonas não registrou nenhuma morte por Covid-19. A informação foi apurada pelo Uol e confirmada pelo boletim epidemiológico diário emitido pela FVS (Fundação de Vigilância em Saúde) do estado no início da noite desta terça-feira (6).



Segundo dados do consórcio dos veículos de imprensa junto às secretarias de saúde dos estados, de 2 de abril de 2020 em diante, apenas dois dias permaneceram zerados nos registros de mortes de Amazonas- 25 de junho e 6 de novembro, quando os dados não foram divulgados pela secretaria local. Os dados são registrados desde 18 de março do ano passado.

Os dados não representam quando os óbitos e diagnósticos de fato ocorreram, mas, sim, quando passaram a constar das bases de dados oficiais dos governos.



No começo do ano, o estado passou por uma grave crise do sistema público de saúde, com falta de oxigênio nas redes públicas e privadas, a partir do dia 15 de janeiro. Naquele mês o Amazonas bateu o recorde de 2.786 mortes.

Segundo indicadores da FVS, a taxa de transmissão em julho apresentam queda no número de casos. No entanto, apesar da melhora os números seguem altos - 500 confirmados diariamente. Em média, são 25 hospitalizações por dia, e por isso, o estado permanece com risco moderado para a infecção, e mantém suas restrições de circulação.



Mais de 2,1 milhões de doses da vacina já foram aplicadas no estado, e o governo, que recebeu doses extras no início do ano para acelerar a vacinação, está fazendo campanha para estimular a imunização.