Essas entregas fazem parte do acordo firmado no dia 19 de março, que contempla a disponibilização de 100 milhões de vacinas ao país até o final do terceiro trimestre de 2021 - Divulgação / Dado Ruvic

Essas entregas fazem parte do acordo firmado no dia 19 de março, que contempla a disponibilização de 100 milhões de vacinas ao país até o final do terceiro trimestre de 2021Divulgação / Dado Ruvic

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 12:41

A Pfizer Brasil fará mais uma entrega de doses contra a Covid-19 ao Ministério da Saúde nesta quarta-feira, 7. Serão 600.210 mil imunizantes que desembarcarão no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP).

Somadas aos lotes anteriores, cerca de 16 milhões de doses terão sido entregues ao governo brasileiro até o final desta semana. Essas entregas fazem parte do acordo firmado no dia 19 de março, que contempla a disponibilização de 100 milhões de vacinas ao país até o final do terceiro trimestre de 2021. Já o segundo contrato, assinado em 14 de maio, prevê a entrega de outras 100 milhões de doses entre outubro e dezembro.

Publicidade

Ao longo de 2021, a Pfizer e BioNTech irão fornecer um total de 200 milhões de doses de vacina ao Brasil para o combate à pandemia. Em todo o mundo, já foram enviadas mais de 700 milhões de doses da vacina Pfizer/BioNTech contra a Covid-19, para mais de 100 países, incluindo o Brasil. Com base nas projeções atuais, a farmacêutica estima que podem fabricar até 3 bilhões de doses da vacina, no total, até o final de 2021. Para 2022 a Pfizer planeja produzir 4 bilhões de doses da vacina.