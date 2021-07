"O país ficou estupefato com a maneira com que ele respondeu a esta Comissão Parlamentar de Inquérito", disse o senador - Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 11:42 | Atualizado 09/07/2021 11:42

A CPI da Covid ouve, nesta sexta-feira, 8, o servidor do Ministério da Saúde William Amorim Santana sobre o contrato com a Bharat Biotech para aquisição da vacina indiana Covaxin. Após a fala inicial do depoente, o relator da comissão, Renan Calheiros (MDB-AL), ressaltou a importância dos trabalhos da CPI e rebateu as críticas feitas à comissão pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na noite desta quinta-feira.



“Sabemos que milhares de vidas poderiam ter sido salvas com decisões acertadas, embasadas cientificamente e responsáveis contra o obscurantismo medieval”, pontuou o senador.



O relator também rebateu a fala do presidente Jair Bolsonaro em live nas redes sociais na última quinta. Durante a transmissão, o presidente elevou o tom ao afirmar que não iria responder à carta enviada pela Comissão. "Vocês sabem qual é a minha resposta, pessoal? Caguei. Caguei para a CPI. Não vou responder nada", afirmou o chefe do executivo.



“Ontem nós mandamos uma carta ao presidente da república e o país ficou estupefato com a maneira com que ele respondeu a esta Comissão Parlamentar de Inquérito. A escatologia proverbial do presidente da República recende ao que ocorreu no seu governo durante a pandemia”, disse o relator.

Segundo Calheiros, a CPI seguirá investigando qualquer nome necessário, seja civil ou militar e, conforme provas forem apresentadas, a CPI cobrará a punição dos responsáveis.

"Nós não vamos investigar instituição militar, longe de nós. Nós temos responsabilidade institucional. Agora nós vamos, sim, investigar o que aconteceu nos porões do Ministério da Saúde", afirmou.

