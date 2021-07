Polícia Militar Ceará - Divulgacao

Por iG Último Segundo

Publicado 11/07/2021 13:01

Agentes da Polícia Militar balearam uma criança de 10 anos e dois adultos na cidade de Hidrolândia, no interior do Ceará, na noite da última sexta-feira (9). Segundo a corporação, os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de disparos de armas de fogo feitas por um grupo que estava em um carro escuro.

Um veículo com as mesmas características foi localizado trafegando com os faróis desligados. De acordo com a PM, os agentes deram ordem de parada, mas o condutor não obedeceu, dando início a uma perseguição. Os policiais dispararam e atingiram os três ocupantes do carro.

A criança , um menino de 10 anos, foi levado a uma unidade hospitalar com uma bala alojada no pescoço, enquanto um dos homens perdeu a visão de um dos olhos e o outro foi atingido na região da coluna e da coxa. Os três sobreviveram.

No carro, havia outras duas mulheres além dos três feridos, uma delas é irmã do garoto e está grávida de gêmeos. Elas não foram atingidas.

A PM afirma que apura as circunstâncias da perseguição policial que terminou em lesão.