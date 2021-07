Depois de atirar, o suspeito fugiu do local de carro - Reprodução

Por iG

Publicado 12/07/2021 10:11

Uma briga entre vizinhos levou à morte de uma criança de 4 anos em Santo André, no ABC Paulista. O caso ocorreu na noite desse domingo, 11, e, segundo as informações, a menina acabou sendo baleada durante a discussão.



De acordo com o portal G1, o pai e a vítima chegavam em casa, na Vila Regina, com mais 3 crianças no carro, quando ele discutiu com um vizinho, que disparou diversas vezes. Os tiros atingiram tanto a menina quanto o pai.



Segundo a avó da criança, Rosimeire Conceição Sigoli, a confusão pode ter sido motivada pela briga por uma garagem.



Ainda conforme o portal, após os disparos, a menina chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu. Já o pai, sofreu ferimentos no braço e na perna e recebeu alta. As demais crianças que estavam no carro não foram atingidas.

Depois de atirar, o suspeito fugiu do local de carro. A Polícia Civil disse que o autor já foi identificado e começou a fazer buscas para encontrá-lo.