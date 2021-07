Covid-19: ButanVac deve servir como dose de reforço em 2022 - Divulgação/Governo do Estado de São Paulo

Publicado 12/07/2021 20:08 | Atualizado 12/07/2021 20:09

São Paulo - O governador de São Paulo, João Doria, afirmou neste domingo (11) que está otimista com a promessa de um novo ciclo de vacinação contra a Covid-19 em janeiro de 2022. A fala ocorreu no Palácio dos Bandeirantes após o anúncio da antecipação do cronograma de vacinação no estado de São Paulo.



"A partir de janeiro do ano que vem, o Brasil, através do Ministério da Saúde, do Plano Nacional de Imunização, deverá iniciar um novo ciclo de vacinação de 2022. O de 2021 estará encerrado, e eu espero que o Ministério da Saúde cumpra o seu dever, eu estou otimista nesse sentido", disse Doria.



Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, afirmou que a expectativa é de que haja um reforço anual da imunização. Isso deverá acontecer "enquanto nós tivermos circulação viral e uma vacinação que seja com as novas cepas circulantes".



Covas disse que o Butantan trabalha no desenvolvimento da CoronaVac e da ButanVac contra a variante gama. Elas estarão disponíveis como dose de reforço em 2022.