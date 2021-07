Zeca Dirceu - Divulgação

Zeca DirceuDivulgação

Publicado 13/07/2021 21:47 | Atualizado 14/07/2021 14:14

A Justiça Eleitoral da 2ª Zona Eleitoral de Curitiba determinou o arquivamento do Inquérito Policial instaurado contra do deputado federal, Zeca Dirceu (PT-PR), filho do ex-ministro José Dirceu, por falta de elementos mínimos que provassem alguma ligação do parlamentar com o recebimento de doações ilegais, durante as campanhas de 2010 e 2014.



As alegações contra Zeca Dirceu nunca foram provadas, tanto no Supremo Tribunal Federal (STF) — onde inicialmente tramitou o inquérito — quanto na Justiça Eleitoral.

Segundo investigação da Polícia Federal, foi concluído que não houve crime e que não há elementos para a conduta criminosa. O Ministério Público Eleitoral também não vê indícios que liguem Zeca Dirceu à versão do ex-presidente da Odebrecht Ambiental, que alega que o parlamentar teria recebido doações ilegais da empresa durante as campanhas eleitorais.



De acordo com a Justiça Eleitoral, o inquérito foi arquivado após “inúmeras diligências realizadas pela autoridade policial na tentativa de descobrir a verdade dos fatos” e por "ausência de materialidade".

“Desde 2005, o Ministério Público e a Polícia Federal já reviraram a minha vida do avesso em várias investigações. Fico feliz em ver que mais uma vez nem provas ou sequer indícios foram encontrados ao meu respeito”, comemorou o deputado.