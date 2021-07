Senadora Simone Tebet (MDB-MS) na CPI da Covid - Pedro França/Agência Senado

Publicado 14/07/2021 13:38 | Atualizado 14/07/2021 13:46

Brasília - Simone Tebet (MDB-MS) não ficou calada ao ser interrompida pelo parlamentar Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) durante a sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito desta quarta-feira (14). Na ocasião, a senadora estava falando com diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, sobre a suspeita de propina no contrato da Covaxin com o Ministério da Saúde.

"Não estou me dirigindo a Vossa Excelência. Vossa Excelência só usará o microfone quando o presidente desta comissão determinar. Peço que respeite uma senadora da república", disse.

Em seguida, Simone continuou sua fala e aconselhou Medrades. "Quero dizer a você, que tem idade para ser minha filha que não estou aqui buscando materialidade no contrato da Covaxin. Eu tenho oitiva de testemunhas, vídeos, e-mails e o contrato. Aqui estamos buscando a autoria, os autores desses crimes contra a administração pública e possíveis crime de peculato, corrupção ativa, corrupção passiva (...). Gostaria que você pudesse responder aos questionamentos porque não gostaria nunca de vê-la como a mão do gato. Sabe o que é a mão do gato? Aquela que é usada para que terceiros possam se aproveitar para cometer alguma irregularidade", disse.

Desde o início da CPI da Covid, parlamentares mulheres tem relatado machismo durante as sessões da comissão. Segundo as senadoras, os episódios vão desde a nenhuma mulher integrar oficialmente a comissão à interrupções durantes suas falas com uso de adjetivos considerados misóginos.

