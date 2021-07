O médico Antônio Luiz Macedo foi responsável pela cirurgia feita após o atentado durante a campanha eleitoral, em setembro de 2018 - Marcos Correa

Publicado 14/07/2021 12:17 | Atualizado 14/07/2021 12:28

Brasília - O cirurgião Antônio Luiz Macedo que operou Jair Bolsonaro (sem partido) em 2018 após a facada, está a caminho de Brasília para avaliar o estado de saúde do presidente e deve chegar ainda nesta quarta. Bolsonaro deu entrada no Hospital das Forças Armadas (HFA) nesta madrugada, com dores abdominais.



Segundo informações do Globo News, uma das hipóteses é que o presidente esteja sofrendo um quadro de obstrução intestinal e, caso haja a confirmação, ele deve ser operado logo. Há também a possibilidade de que ele seja transferido para um hospital particular em Brasília para a realização do procedimento.

O médico Antônio Luiz Macedo foi responsável pela cirurgia feita após o atentado durante a campanha eleitoral, em setembro de 2018, no qual Bolsonaro foi ferido com uma facada na região do abdômen.

Segundo nota divulgada pelo Planalto, Bolsonaro foi encaminhado ao hospital para a realização de exames e, por orientação médica, ficará sob observação, no período de 24 a 48 horas, não necessariamente no hospital.