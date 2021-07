Relator da CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB-AL) - Pedro França/Agência Senado

Relator da CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB-AL)Pedro França/Agência Senado

Publicado 22/07/2021 15:47

O senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI da Covid, utilizou sua conta no Twitter para condenar a suposta ameaça que teria sido feita pelo ministro da Defesa, general Braga Netto, à Câmara, conforme divulgou a reportagem do Estado de S. Paulo. Em uma série de tweets, Calheiros pediu a exoneração do general da pasta "quanto antes".



"A democracia brasileira é alvo de uma gravíssima ameaça, agora revelada. Ameaça armada, tentativa de amedrontar pelo terror. Braga Netto se revela: foi colocado onde está exatamente para isso, para ameaçar as instituições democráticas", escreveu.

1) A democracia brasileira é alvo de uma gravíssima ameaça, agora revelada. Ameaça armada, tentativa de amedrontar pelo terror. Braga Netto se revela: foi colocado onde está exatamente para isso, para ameaçar as instituições democráticas. — Renan Calheiros (@renancalheiros) July 22, 2021

2) Bolsonaro quer manter a sociedade refém de sua obsessão continuísta. A população não o quer mais, mostram as pesquisas.

O Congresso não deve admitir isso. O Senado, a Câmara dos Deputados e o Judiciário não podem ser ameaçados. — Renan Calheiros (@renancalheiros) July 22, 2021

