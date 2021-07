Acesso à internet pelo celular - Internet

Publicado 22/07/2021 15:15

Uma falha geral no sistema afetou diversas plataformas digitais ao redor do mundo, incluindo o Brasil. Iniciado por volta de 11h da manhã desta terça-feira, 22, sites e aplicativos apresentaram instabilidade. O problema ocorreu devido à uma falha de DNS da empresa Akamai, usado por muitas companhias. As informações são do portal de notícias UOL.

No Brasil, internautas relataram problemas para usar plataformas do Playstation, iFood e banco Caixa Econômica Federal, além de corretoras de valores como a XP Investimentos e a Rico.

Brasileiros relataram problemas de acesso à conta do Playstation, ao site e falha geral no funcionamento da plataforma. "PSN está em manutenção, sem conexão aqui", afirmou um internauta. "O meu fala que a Playstation está ocupada no momento", afirmou outro.

Segundo o DownDetector, que monitora falhas de sistemas, a lista global de sites que ficaram fora do ar envolve: Amazon, HBO Max, Call of Duty, Apex Legends, EA, Evernote, Airbnb, LastPass, McDonalds app, Disney World, FedEx, UPS, Delta Air Lines, Southwest Airlines e American Express.

A Akamai informa, na página de monitoramento de seus serviços, que está investigando as causas da interrupção generalizada. No twitter a empresa se pronunciou dizendo que "a Akamai está passando por uma interrupção do serviço. Estamos investigando ativamente o problema e forneceremos uma atualização em 30 minutos".

Akamai is experiencing a service disruption. We are actively investigating the issue and will provide an update in 30 minutes. — Akamai Technologies (@Akamai) July 22, 2021

Minutos depois, ela atualizou o perfil com uma mensagem que dizia que uma correção havia sido implementada. "O serviço está retomando as operações normais. Continuaremos monitorando para garantir que o impacto foi totalmente mitigado."