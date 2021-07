Conhecida como ’Gatinha da Cracolândia’, Lorraine Cutier Bauer Romeiro foi presa por envolvimento com o tráfico - Reprodução/Instagram

Publicado 22/07/2021 17:16 | Atualizado 22/07/2021 17:33

São Paulo - Nesta quinta-feira, 22, a Polícia Civil de São Paulo prendeu uma jovem, de 19 anos, envolvida, segundo a corporação, com o tráfico de drogas na Cracolândia, no centro da capital paulista. Lorraine Cutier Bauer Romeiro, conhecida como "Gatinha da Cracolândia", foi capturada na cidade de Barueri. De acordo com a polícia, mais de 400 porções de crack, cocaína, maconha e ecstasy, além de quase 100 frascos de lança-perfume foram apreendidos.

Os investigadores encontraram a mulher na casa de seu companheiro, o qual já constava preso em flagrante pelo mesmo crime, no Jardim Timbauhy, em Barueri (SP). Ainda segundo a Polícia Civil, ela admitiu envolvimento com o tráfico e indicou o local onde armazenava as substâncias.



Em continuidade às diligências, os policiais foram até o lugar apontado por ela – um prédio invadido na Rua Helvetica, no bairro Santa Cecília, já no centro de São Paulo – e encontraram uma mochila com 85 porções de maconha, 295 de cocaína e oito de crack.

Ainda foram localizados 97 frascos de lança-perfume e 16 comprimidos de ecstasy. Além das substâncias, foram apreendidos R$ 750 em dinheiro, uma balança de precisão, uma faca, um machado, um celular e a bolsa onde estavam os materiais relacionados à atividade criminosa.

Os trabalhos foram realizados por agentes do 77º Distrito Policial (Santa Cecília), que realizavam diligências para combater o comércio ilícito de drogas a partir do cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão temporária expedidos pela Justiça.



As drogas e demais objetos foram encaminhados ao Instituto de Criminalística (IC) para perícia. A jovem foi presa em flagrante, indiciada e conduzida à carceragem do 89º DP (Jardim Taboão), onde permaneceu à disposição da Justiça.