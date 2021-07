Vereador Renato Freitas é preso após suspeita de agressão - Reprodução

Vereador Renato Freitas é preso após suspeita de agressãoReprodução

Publicado 24/07/2021 09:19

O vereador de Curitiba Renato Freitas (PT) foi preso na noite desta sexta-feira, 23, suspeito de agredir um homem durante um protesto contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na Praça Rui Barbosa, na região central da cidade. Procurada, a prefeitura de Curitiba ainda não deu um posicionamento sobre o caso.

Nas redes sociais, o vereador afirma que foi "vítima de mais uma prisão arbitrária, violenta e racista da Guarda Municipal no centro de Curitiba". No trecho, Renato afirma que a manifestação acontecia de forma pacifica, até este homem que se apresentou como policial tentar impedir o andamento do protesto.

Ele tentou impedir o andamento do protesto tentando inclusive agredir Renato com chutes e pontapés. Todas as pessoas que estavam no local podem comprovar que, quem inicia as agressões é o homem que se identificou como policial. Em nenhum momento Renato tentou agredi-lo. (+) — Renato Freitas (@Renatoafjr) July 24, 2021

Criticando a abordagem da Guarda Municipal, o vereador disse na nota que "de maneira arbitrária e truculenta e desrespeitando todos os procedimentos legais, Renato foi jogado no chão pelos guardas. Ele foi asfixiado, agredido e algemado e colocado no porta-malas da viatura".

Renato acaba de ser detido e preso com truculência pela guarda civil de Curitiba. Ele foi levado para a Central de Flagrantes do bairro Portão pic.twitter.com/3TQZLC8en6 — Renato Freitas (@Renatoafjr) July 23, 2021

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), prestou solidariedade ao vereador e exigiu respeito. "Renato tem a cara de uma juventude que luta e disputa os espaços de poder pela construção de um futuro mais justo. Exigimos respeito."

Minha solidariedade ao vereador @Renatoafjr (PT), vítima de truculência policial em Curitiba, depois de enfrentar a provocação de um bolsonarista. Renato tem a cara de uma juventude que luta e disputa os espaços de poder pela construção de um futuro mais justo. Exigimos respeito. pic.twitter.com/tEhk5MXj2l — Lula (@LulaOficial) July 24, 2021