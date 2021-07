Polícia realizou "massagens e respiração boca a boca" para reanimar o pequeno Nicolas, de dois anos de idade - Reprodução/PMDF

Publicado 26/07/2021 08:53

Rio - A Polícia Militar do Distrito Federal salvou a vida do menino Nicolas, de apenas dois anos de idade, na noite do último domingo (25) em Ceilândia, na capital federal. De acordo com informações dos familiares, o garoto engasgou enquanto comia macarrão. As informações são do portal G1.

Graças a Deus estes policiais salvaram a vida desta criança que já estava roxa por conta de um engasgo.

8° BPM P SUL / Ceilândia pic.twitter.com/Qu2AnFZSc8 A Polícia Militar do DF mais uma vez salvando vidas!Graças a Deus estes policiais salvaram a vida desta criança que já estava roxa por conta de um engasgo.8° BPM P SUL / Ceilândia @pmdfoficial July 26, 2021

Nas imagens, é possível visualizar que os policiais realizaram movimentos de reanimação no garoto. Isso porque, ao chegar no local, os oficiais receberam a notícia de que Nicolas já havia morrido e encontrava-se com a coloração alterada. Mesmo assim, os agentes atuaram, realizaram "massagens, respiração boca a boca" e conseguiram 'salvar' a criança.

A mãe do garoto contou que, enquanto Nicolas jantava, por volta das 18h, a criança começou a passar mal e não aparentava estar bem. Com isso, a vizinha da casa da frente foi chamada. Após perceber a gravidade da situação, a polícia foi acionada de maneira "desesperada" pelas mulheres.

Após o resgate, Nicolas foi encaminhado ao SAMU, que o levou para o Hospital Regional de Ceilândia onde permanece internado.