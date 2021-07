Ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ayres Brito - Agência Brasil

Publicado 30/07/2021 08:37

Rio - Após a live realizada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), nesta quinta-feira, o chefe do Executivo pode ter cometido um delito. Na ocasião, onde prometeu apresentar 'provas' de que a urna eletrônica não é confiável e de que as eleições de 2018 teriam sido fraudadas, Bolsonaro apresentou uma série de fake news e vídeos descontextualizados como argumento . Para o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Carlos Ayres Britto, que também chefiou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o presidente pode ser responsabilizado por sua atitude.

Em entrevista à CNN, britto afirmou que "é possível, sim, que ele [Bolsonaro] responda por uma afirmação que não é correta".

"Ele está sendo interpelado para provar o que alegou. Se ele não provar, certamente estará em curso em alguma figura delituosa e a Justiça Eleitoral saberá tomar as providências. Quem coloca um órgão do Poder Judiciário em dúvida tem que responder por isso", completou.

Para o magistrado, a atitude de Bolsonaro, de questionar o resultado das urnas, pode significar um atentado à soberania popular, o que seria justificativa suficiente para um impeachment. "Eu não sei qual a verdadeira intenção do presidente da República ao dizer isso, mas eu temo... estou no plano da especulação... que se prepare a sociedade brasileira para esse trauma democrático. Essa irresignação absolutamente inadmissível sem que se recorra aos meios que a própria Constituição e a lei indicam", afirmou. "Eu espero estar enganado nessa avaliação subjetiva".

O ex-presidente do TSE disse, ainda, que não se surpreendeu com a atitude de Bolsonaro, visto que "todo ano" alguém coloca a credibilidade das urnas em prova. "Quem passou pela presidência do TSE descansou no conforto da urna eletrônica", relatou, mas sem deixar de reforçar a segurança do método: "Nós somos felizes eleitoralmente graças às virtudes da urna eletrônica".