Ônibus tenta manobra na Estrada de Furnas Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 07:35 | Atualizado 22/04/2021 08:15

Rio - Equipes do Corpo de Bombeiros, Cet-Rio e Guarda Municipal atuam na Estrada de Furnas, no Alto da Boa Vista, após uma queda de árvore, na manhã desta quinta-feira. A via foi fechada nos dois sentidos por conta da queda e a Comlurb também foi acionada para o local.

Um ônibus que tentava passar pela região foi flagrado pelo helicóptero da Globo tentando uma manobra para encontrar outro caminho. A queda foi na altura da Estrada Gávea Pequena.

Publicidade

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio (Cor) informou que o município está em estágio de mobilização desde às 2h40 desta quarta-feira, devido às condições do tempo. Ainda segundo o Cor, a madrugada desta quinta-feira teve pancadas de chuva de intensidade moderada a forte. Ao longo desta quinta-feira os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas permanecerão estáveis, com mínima de 17°C e máxima de 28°C.

pic.twitter.com/dKAj2shISL ALTO DA BOA VISTA | Queda de árvore interdita ambos os sentidos da Estrada das Furnas, na altura da Estrada da Gávea Pequena. Bombeiros atuam no local. Equipes da CET-Rio, Comlurb, Guarda Municipal e Light foram acionadas. #zonanorte

Publicidade

— Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) April 22, 2021

A CET-Rio informou que, motoristas que se deslocam entre as regiões da Tijuca e da Barra/Jacarepaguá devem optar pelas rotas alternativas:



Linha Amarela;

Grajaú-Jacarepaguá;

Lagoa-Barra.