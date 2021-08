Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) - AFP

Publicado 02/08/2021 11:30

Rio - Uma pesquisa divulgada pelo instituto Atlas Político, na manhã desta segunda-feira, 02, mostra que a maioria dos brasileiros acreditam que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) estaria diretamente envolvido em práticas de corrupção durante a compra das vacinas contra o novo coronavírus.

De acordo com o levantamento, divulgado pelo jornal Valor Econômico, 54,3% dos entrevistados enxergam um possível envolvimento do mandatário nas irregularidades na aquisição de imunizantes. Os que acreditam que Bolsonaro é honesto e não possui nenhuma ligação com possíveis esquemas de corrupção, correspondem a 35,4% da população. Outros 10,3% não souberam responder.

A desconfiança cresce a medida que integrantes do governo são adicionados a equação. A pesquisa mostra que 61,2% da população associa aliados de Bolsonaro no Congresso, e no meio empresarial, a práticas de corrupção.

Para 56,4% dos entrevistados, Jair Bolsonaro encobertou possíveis casos de corrupção em seu governo. As suspeitas que corroboram com este pensamento são os casos de superfaturamento, no escândalo da Covaxin com o Ministério da Saúde, e de propina na negociação de US$ 1 por dose nas 400 milhões de vacinas da Davati com o governo federal.

O levantamento foi realizado durante os dias 26 e 29 de julho e entrevistou 2.884 brasileiros. A margem de erro é de dois pontos.