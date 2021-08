Jacaré foi batizado com nome em alusão à vacina CoronaVac e fala de Bolsonaro - Reprodução/redes sociais

Publicado 03/08/2021 20:23 | Atualizado 03/08/2021 20:24

Florianópolis - Um jacaré-do-papo-amarelo macho foi batizado de "CoronaJac" após votação popular em Florianópolis, capital de Santa Catarina. Desde o ano passado no Parque Córrego Grande, o animal, agora, faz companhia à Harolda, jacaré-fêmea que está no local há alguns anos.



"Vocês votaram e o nome do novo jacaré do Parque do Córrego Grande será CoronaJac", disse a Prefeitura de Florianópolis em suas redes sociais.

"O CoronaJac chegou no parque no ano passado e fará companhia para Harolda, jacaré-fêmea já moradora do parque há alguns anos.Os dois são jacarés-do-papo-amarelo, que possuem como ambiente natural o bioma da Mata Atlântica. Quer conhecer o CoronaJac e a Harolda? É só visitar o Parque do Córrego Grande! O local é aberto para visitação todos os dias, das 7h às 18h", completou a administração municipal.

Reação

Logo após a divulgação do nome escolhido, internautas reagiram com bom humor ao resultado. "Amo a minha cidade", afirmou um usuário do Twitter. "Viva a Criatividade. Amei".

Outro usuário chegou a marcar o perfil do Instituto Butantan, lembrando a declaração do presidente da República, Jair Bolsonaro, que, em uma de suas falas antivacinas, afirmou que "quem quisesse ser vacinado e virar jacaré, problema era da pessoa".