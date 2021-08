Deputado Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara - Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Publicado 11/08/2021 10:52

Brasília - O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos (PL-AM), classificou a votação da PEC do voto impresso no plenário da Casa como uma "derrota acachapante do governo". A proposta precisava de pelo menos 308 votos favoráveis para não ser 'enterrada' na Câmara, mas obteve apenas 229 votos favoráveis e 218 contrários.