Diretor de farmacêutica, Jailton Batista depõe na CPI da Covid nesta quarta-feira, 11Jefferson Rudy/Agência Senado

Publicado 11/08/2021 13:37 | Atualizado 11/08/2021 13:41

Médico especialista em ivermectina Marcelo Beltrão aponta que super dosagem do medicamento pode causar intoxicação. Degradação das células e parede do fígado são alguns dos efeitos colaterais.



Brasília - O diretor-executivo da farmacêutica Vitamedic, Jailton Batista, depõe em sessão da CPI nesta quarta-feira, 11, para falar sobre propaganda e venda de remédios ineficazes contra a covid-19. Durante a sessão, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) citou um dos principais nomes brasileiros no campo de pesquisa da ivermectina, o Doutor Marcelo Beltrão Molento, que afirma que uma dosagem alta do medicamento traz grandes chances de intoxicação.“Se o paciente for submetido a uma dosagem entre 10 a 30 vezes maior do que a dose terapêutica indicada para parasitas, como é o que está sendo prescrito para a covid-19, há uma grande possibilidade de intoxicação. Entre um a dois dias após a ingestão, já podem começar as reações adversas”, afirma o texto lido na comissão pelo senador. Confira:Além disso, o senador também enfatizou que estava sendo prescrita a ingestão de cinco comprimidos durante cinco dias aos pacientes acometidos pela doença. Os riscos da superdosagem do medicamento, segundo o apresentado por Randolfe, vão desde problemas relacionados a disfunções no sistema nervoso central até hepatite medicamentosa ou degradação das células e parede do fígado.“Isso é você menosprezar completamente a vida e pensar só no lucro”, interveio o presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM).Mais cedo na CPI, Jailton, confirmou o aumento exponencial da comercialização do medicamento em 2020, que apresentou um crescimento de 29 vezes em relação ao ano de 2019.