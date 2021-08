Criança de dois anos entala a cabeça em panela de pressão em Goiás - Reprodução

Criança de dois anos entala a cabeça em panela de pressão em Goiás Reprodução

Publicado 11/08/2021 13:24

Brasília - Uma criança de dois anos de idade sofreu um inusitado acidente doméstico em Carmo do Rio Verde, no norte de Goiás, na noite da última terça-feira (10): entalou sua cabeça dentro de uma panela de pressão. As informações são do portal G1.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e, assim que chegou no local, percebeu que a família encontrava-se desesperada. O garoto estava choroso na chegada dos oficiais, porém, permaneceu calmo durante toda a operação de resgate.

Publicidade

O tenente Antônio Carlos da Silva Moreira foi o agente público que liderou o atendimento à família e explicou que o "primeiro passo foi pegar a confiança da criança com bastante diálogo. A princípio, a gente não sabia que panela que era. O menino estava bem agitado e ficou chorando o tempo todo no colo da mãe. Usamos um alicate que temos próprio para esse tipo de ocorrência".

O acidente ocorreu quando a criança brincava com a panela e, na sequência, colocou a sua cabeça dentro do item doméstico. Os bombeiros utilizaram alicates para cortar as bordas do produto e retiraram a panela sem ferir a criança.