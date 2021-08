Diretor de farmacêutica, Jailton Batista depõe na CPI da Covid nesta quarta-feira, 11 - Jefferson Rudy/Agência Senado

Publicado 11/08/2021 11:45 | Atualizado 11/08/2021 12:00

Brasília - A CPI da Covid ouve nesta quarta-feira, 11, o diretor-executivo da farmacêutica Vitamedic, Jailton Batista, que falará acerca da propaganda e venda de remédios ineficazes contra a covid-19. Logo no início da inquirição, o senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI, questionou o depoente acerca dos números alcançados pela farmacêutica com a venda de ivermectina - parte do chamado ‘kit covid’. Jailton, por sua vez, confirmou o aumento expressivo da comercialização do medicamento, que teve um crescimento de 29 vezes em relação ao ano de 2019.“Números que chegaram a esta Comissão Parlamentar de Inquérito demonstram que o faturamento passou de 15,7 milhões com ivermectina em 2019 para quase 470 milhões, um aumento de 29 vezes em relação ao ano anterior. Estão corretos esses números?”, perguntou Calheiros? Assista:Somente no período de janeiro a maio deste ano, o faturamento da Vitamedic com a ivermectina está em R$ 264 milhões.Após confirmar os valores apresentados, Jailton afirmou prontamente que nunca comercializou o medicamento com o Governo Federal. Na sequência, ele também informou ao relator que a empresa comercializa, além de ivermectina, outros medicamentos do “kit covid”, como polivitamínicos, corticóides, antitérmicos e analgésicos.Ainda segundo o depoente, a expansão de 2.900% no lucro da farmacêutica em 2020 não se refere apenas ao aumento das vendas de ivermectina. “Todos os produtos compõem a formação do lucro, e nós temos cerca de 120 produtos no nosso portfólio. Não só a ivermectina, mas uma série de outros produtos tiveram maior demanda no período e isso compõem o resultado da companhia".Mais tarde, o empresário afirmou ainda que todos os produtos "usados no tratamento da covid" registraram aumento nas vendas. Ele acrescentou também que não houve reuniões sobre o tema com Ministério da Saúde, embora desconheça se houve encontros com outras autoridades do governo.