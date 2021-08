Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) - Marcos Correa

Presidente Jair Bolsonaro (sem partido)Marcos Correa

Publicado 11/08/2021 18:51 | Atualizado 11/08/2021 18:52

São Paulo - A gestão do presidente Jair Bolsonaro teria desembolsado pelo menos R$ 4,3 milhões para que celebridades fizessem propaganda do governo. Segundo informações do Intercept, os gastos aconteceram em 2019 e 2020 e foram para artistas da Band, Record, SBT e Rede TV!. Os documentos que indicam o pagamento estão na relação de notas fiscais da Secom entregues à CPI da Covid.



Além de promoverem o governo de Bolsonaro, as emissoras simpáticas ao presidente também o receberam para entrevistas exclusivas. A publicação cita programas como os de Datena, na Band, e de Sikêra Júnior, na Rede TV!.



As 263 notas fiscais, que atestavam "pagamento de cachê", somavam R$ 4.846.601,72. O Intercept analisou 139 delas, que juntas davam o valor de R$ 4,3 milhões. A Rede Globo e afiliadas, no entanto, não apareceram na relação.

Publicidade

O governo teria pago R$ 1 milhão para que a dupla Simone e Simaria promovesse a campanha de Combate à Violência Contra a Mulher, o que levou a dupla para o topo da lista das celebridades que receberam cachê. Para esta campanha, a Secom gastou mais R$ 1,7 milhão. O restante foi distribuído para os apresentadores Luiz Datena e Catia Fonseca (Band), Ana Hickmann, Luiz Bacci e Ticiane Pinheiro (Record), Nelson Rubens (Rede TV!) e Lívia Andrade (SBT).