Governador de São Paulo, João DoriaReprodução: Facebook/João Doria

São Paulo - Alessandra Batah Maluf, vizinha de João Doria (PSDB), terá de pagar R$ 8 mil por divulgar um vídeo fake, no qual ela acusava o filho do governador de São Paulo de fazer uma festa durante a pandemia.



Maluf publicou na internet, em 5 de março, vídeos em que diziam que um dos filhos de Doria estava fazendo uma festa em sua casa no Jardim Europa, em São Paulo. A amiga de Alessandra, Cristiane Gonçalvez, também terá de pagar R$ 8 mil por ter participado do vídeo.

Na semana do ocorrido, Doria negou as acusações e disse que “a festa, na verdade, estava sendo realizada na casa de outro vizinho”. Além disso, em março, ele publicou em sua conta no Twitter um comunicado sobre fake news.

O governador acionou a Justiça, e as partes chegaram a um acordo: Alessandra prometeu pagar R$ 8 mil ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.