Vice-presidente da comissão, senador Randolfe RodriguesJefferson Rudy/Agência Senado

Publicado 11/08/2021 16:31 | Atualizado 11/08/2021 16:32

Brasília - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) reforçou, nesta quarta-feira (11), durante a CPI da Covid, que a única forma comprovada de prevenção contra a doença é a vacinação, além do uso de máscaras, álcool em gel, e as medidas de isolamento social.

"Não existe tratamento precoce para a Covid. O tratamento que existe é o uso de máscaras, álcool em gel, medidas preventivas de isolamento. O que enfrenta e derrota a Covid é vacina. Ponto final. Fora disso é desinformação", enfatizou.

Somente no período de janeiro a maio deste ano, o faturamento da Vitamedic com a ivermectina está em R$ 264 milhões. Após confirmar os valores apresentados, Jailton afirmou prontamente que nunca comercializou o medicamento com o Governo Federal. Na sequência, ele também informou ao relator que a empresa comercializa, além de ivermectina, outros medicamentos do “kit covid”, como polivitamínicos, corticóides, antitérmicos e analgésicos.



Ainda segundo o depoente, a expansão de 2.900% no lucro da farmacêutica em 2020 não se refere apenas ao aumento das vendas de ivermectina. “Todos os produtos compõem a formação do lucro, e nós temos cerca de 120 produtos no nosso portfólio. Não só a ivermectina, mas uma série de outros produtos tiveram maior demanda no período e isso compõem o resultado da companhia".