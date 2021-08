Diretor de farmacêutica, Jailton Batista depôs na CPI da Covid nesta quarta-feira, 11 - Jefferson Rudy/Agência Senado

Diretor de farmacêutica, Jailton Batista depôs na CPI da Covid nesta quarta-feira, 11Jefferson Rudy/Agência Senado

Publicado 11/08/2021 16:49 | Atualizado 11/08/2021 16:53

Brasília - A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid encerrou a reunião após o depoimento do diretor-executivo da Vitamedic, Jailton Batista, uma das fabricantes da ivermectina no Brasil. Durante sua participação, Batista falou sobre a propaganda e venda de remédios ineficazes contra a covid-19. Logo no início da inquirição, o senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI, questionou o depoente acerca dos números alcançados pela farmacêutica com a venda de ivermectina - parte do chamado ‘kit covid’. Jailton, por sua vez, confirmou o aumento expressivo da comercialização do medicamento, que teve um crescimento de 29 vezes em relação ao ano de 2019.

“Números que chegaram a esta Comissão Parlamentar de Inquérito demonstram que o faturamento passou de 15,7 milhões com ivermectina em 2019 para quase 470 milhões, um aumento de 29 vezes em relação ao ano anterior. Estão corretos esses números?”, perguntou Calheiros.

Somente no período de janeiro a maio deste ano, o faturamento da Vitamedic com a ivermectina está em R$ 264 milhões.



Após confirmar os valores apresentados, Jailton afirmou prontamente que nunca comercializou o medicamento com o Governo Federal. Na sequência, ele também informou ao relator que a empresa comercializa, além de ivermectina, outros medicamentos do “kit covid”, como polivitamínicos, corticóides, antitérmicos e analgésicos.



Ainda segundo o depoente, a expansão de 2.900% no lucro da farmacêutica em 2020 não se refere apenas ao aumento das vendas de ivermectina. “Todos os produtos compõem a formação do lucro, e nós temos cerca de 120 produtos no nosso portfólio. Não só a ivermectina, mas uma série de outros produtos tiveram maior demanda no período e isso compõem o resultado da companhia".



Mais tarde, o empresário afirmou ainda que todos os produtos "usados no tratamento da covid" registraram aumento nas vendas. Ele acrescentou também que não houve reuniões sobre o tema com Ministério da Saúde, embora desconheça se houve encontros com outras autoridades do governo.

A comissão decidiu que ainda convocará o dono da companhia, José Alves, para falar sobre os ganhos com a venda do medicamento durante a pandemia. O remédio não tem eficácia comprovada contra a doença e o uso foi incentivado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).