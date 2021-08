Congresso das Testemunhas de Jeová ajuda a enfrentar desafios da vida - Foto: Divulgação

Congresso das Testemunhas de Jeová ajuda a enfrentar desafios da vidaFoto: Divulgação

Publicado 12/08/2021 20:02

Rio - Entre julho e agosto de 2021, acontece o Congresso das Testemunhas de Jeová "Poderosos pela fé". Por meio da arte, o evento mundial e gratuito mostra como a fé ajuda a enfrentar os problemas do cotidiano. A programação está disponível em mais de 500 idiomas e, em português, ainda conta com audiodescrição para pessoas com deficiência visual.

O congresso também mostra como personagens bíblicos podem ajudar as pessoas a manter a fé nos tempos atuais. “Os últimos tempos têm sido muito difíceis para as pessoas da área da saúde, como eu. Por isso, pude fazer um paralelo com a história de Noé, que mesmo vivendo em tempos difíceis, não perdeu a fé em Deus”, afirmou o médico Arlem da Nóbrega.

Publicidade

Para assistir aos vídeos do congresso não é necessário fazer login, nem se cadastrar. Acesse: www.jw.org/pt/biblioteca/videos/#pt/categories/2021Convention