Loirosa da Cracolândia sendo presa pela Polícia Civil - Reprodução

Publicado 12/08/2021 16:29 | Atualizado 12/08/2021 16:34

Lorraine Bauer Romeiro, a "Gatinha da Cracolândia", presa em julho deste ano. São Paulo - A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta quinta-feira (12) a traficante Talita Gomes Felix, 35 anos, conhecida como “Loirosa" ou "Loirosa da Cracolândia”. Ela era parceira no tráfico de

Loirosa atuava na venda de entorpecentes na região central da capital paulista. Ela estava foragida há cerca de 6 meses, quando começou a ser investigada pela polícia.

Loirosa e Gatinha da Cracolândia tinham barracas onde vendiam drogas na "feira livre da droga", organizada pelo pelo PCC. De acordo com a Polícia Civil, a facção criminosa lucrava cerca de R$ 200 milhões por ano vendendo drogas no local.



“Talita estava foragida. Inclusive mudou o cabelo para poder disfarçar a pessoa dela das buscas dos policiais, mas, através de um trabalho de investigação e inteligência, nossa equipe esteve na casa dela no bairro da Liberdade e a surpreendeu”, disse o delegado Roberto Monteiro, segundo informações do programa Brasil Urgente.