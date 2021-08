Acareação entre Onyx Lorenzoni e Luis Miranda deve ser suspensa - Edilson Rodrigues/Agência Senado

Acareação entre Onyx Lorenzoni e Luis Miranda deve ser suspensaEdilson Rodrigues/Agência Senado

Publicado 15/08/2021 22:31 | Atualizado 15/08/2021 22:33

São Paulo - Após aprovar uma acareação entre o deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) e o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, a CPI da Covid deve suspender a confrontação. A informação é do jornalista Gerson Camarotti, da TV Globo.



De acordo com o colunista, os senadores chegaram à conclusão de que a acareação pouco acrescentaria à CPI, podendo, inclusive ter um efeito negativo, como disse o senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da Comissão, a Camarotti.



“Devemos suspender a acareação. Isso porque só tem um ponto: a falsificação do invoice (fatura) [relacionado à compra da Covaxin] , que já está bem esclarecido. Essa acareação seria mais pitoresca do que um fato concreto”, disse o parlamentar.

Histórico



Na última quarta-feira (11), a votação para a acareação não estava prevista e foi realizada durante o depoimento do diretor da farmacêutica Vitamedic, Jailton Batista.



O requerimento para a acareação foi apresentado pelo vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). O senador alegou “contradições” entre as versões apresentadas pelo ministro de Bolsonaro e Miranda a respeito da compra da vacina indiana Covaxin.



A compra do imunizante indiano foi cancelada pelo Ministério da Saúde após a aquisição virar alvo da CPI da Covid. O MP, o Tribunal de Contas da União (TCU) e a Polícia Federal também investigam corrupção envolvendo a negociação entre o governo federal e a Precisa Medicamentos, empresa intermediadora.