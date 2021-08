Hamilton Mourão e Jair Bolsonaro - Divulgação

Publicado 15/08/2021 19:23

Brasília - O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) estaria "no limite" de sua tolerância com o presidente Jair Bolsonaro. Segundo o colunista Lauro Jardim, o general admitiu a insatisfação com o capitão da reserva em conversas reservadas nos últimos dias.



A relação entre os dois não é das melhores há um tempo. No final de julho, Bolsonaro comparou o papel de Mourão a um cunhado que "tem que aturar" e disse que o general "por vezes atrapalha" seu governo.

No dia seguinte, o chefe do Executivo recuou, alegando que o general "não tem atrapalhado em absolutamente nada". Ele, porém, já disse publicamente que não deve contar com Mourão para compor a chapa que deve tentar a reeleição.

Mourão, por sua vez, evita entrar em conflito com o presidente. Após a declaração de Bolsonaro comparando-o a um cunhado, o vice disse ser leal ao presidente e que não comentaria suas falas. Ele também negou renunciar ao governo, dizendo que permanecerá até o fim.

Além das críticas de Bolsonaro a ele, o general também estaria incomodado com os ataques de Bolsonaro às instituições democráticas e a outros poderes. Após o desfile com tanques em frente à Esplanada dos Ministérios, o general se reuniu com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis Roberto Barroso e descartou qualquer possibilidade de golpe.