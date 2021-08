Médium João de Deus - Agência Brasil

Publicado 15/08/2021 17:17

Brasília - Mais oito mulheres denunciaram João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, por abuso sexual. O crime foi reportado à Justiça na última sexta-feira (13) pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO). Essa é a 15ª denúncia contra o ex-medium que foi condenado a mais de 60 anos de prisão.

De acordo com o MP, os crimes aconteceram na Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, no interior do estado de Goiás, entre 1986 e 2017. E entre as provas apresentadas, estão relatos e testemunhos.

João de Deus foi condenado por estupro de vulnerável, violação sexual mediante fraude e posse ilegal de armas de fogo. Atualmente, ele cumpre pena domiciliar, em sua mansão em Anápolis, cidade próxima a Abadiânia.